Cuaca Jawa Barat 30 September 2026: Sejumlah Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan pada Rabu, 30 September 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan dapat terjadi sejak menjelang siang hingga malam hari dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah daerah.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca Jawa Barat secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, serta Garut.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan meluas ke sejumlah wilayah.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Sumedang, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Cianjur, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Ciamis.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.