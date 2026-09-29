Waspada Penipuan Masuk UI, Jangan Percaya Tawaran Kelulusan Berbayar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) mengimbau calon mahasiswa dan orang tua untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan UI maupun pimpinan universitas dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Imbauan tersebut disampaikan menjelang rangkaian seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2027/2028.

UI menegaskan bahwa proses seleksi dilaksanakan secara adil, transparan, dan berdasarkan ketentuan pada setiap jalur penerimaan.

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Kelulusan calon mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil seleksi yang berlaku pada masing-masing jalur.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro mengatakan tidak ada pihak yang diberi kewenangan untuk menjamin kelulusan calon mahasiswa.

“UI tidak pernah menunjuk atau memberikan kewenangan kepada perorangan maupun lembaga mana pun untuk menjamin kelulusan calon mahasiswa,” kata Erwin.

Karena itu, masyarakat diminta tidak memercayai pihak yang menawarkan jaminan kelulusan dengan imbalan tertentu.

Termasuk pihak yang mengaku memiliki hubungan atau kedekatan dengan pimpinan UI maupun pejabat.