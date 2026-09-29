Pangandaran Run 2026 Bawa Misi Perkenalkan Wisata Pesisir Selatan Jabar

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Pangandaran Run 5K dan 10K siap digelar di Alun-alun Paamprokan, Kabupaten Pangandaran pada Minggu (11/10/2026).

Event lari yang menjadi bagian dari Open Tournament Piala Panglima TNI Pangandaran 2026 itu tak sekadar menawarkan persaingan mengejar waktu terbaik.

Ada misi lain yang dibawa, yakni memperkenalkan potensi wisata Pangandaran kepada peserta yang datang dari berbagai daerah.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih mengatakan para peserta diharapkan membawa pulang pengalaman lebih dari sekadar medali dan catatan waktu.

Menurut dia, Pangandaran Run yang digelar Mabes TNI dan Kodam III/Siliwangi dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI juga menjadi momentum memperkenalkan kawasan pesisir selatan Jawa Barat.

"Jadi bukan hanya piagam, kemudian medali atau uang tunai sebagai hadiah pembinaan yang didapat oleh pemenang, tetapi juga ada pesan bagi mereka terhadap daerah Pangandaran ini bahwa kita memiliki daerah wisata yang cukup besar di pesisir selatan Jawa Barat," kata Kosasih dalam konferensi pers di Bandung.

Kosah menuturkan konsep olahraga sekaligus berwisata menjadi salah satu daya tarik yang ingin dibangun melalui Pangandaran Run.

Peserta dari luar daerah diharapkan tidak hanya datang, berlari, kemudian pulang. Mereka juga bisa menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Pangandaran bersama keluarga.