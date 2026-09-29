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Mobil Hangus Terbakar akibat Pembakaran Sampah di Leuwinanggung Depok

Selasa, 29 September 2026 – 19:30 WIB
Mobil Hangus Terbakar akibat Pembakaran Sampah di Leuwinanggung Depok - JPNN.com Jabar
Sebuah mobil terbakar di Leuwinanggung, Tapos, Depok, setelah api dari pembakaran sampah di dekat lokasi parkir menjalar ke kendaraan. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah mobil terbakar hingga sebagian besar bagiannya hangus setelah api dari aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi menjalar ke kendaraan tersebut.

Peristiwa itu terjadi di wilayah Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kabid Pengendalian Operasional Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok Tessy Haryati mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait mobil yang terbakar di wilayah tersebut.

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Petugas dari UPT Damkar Tapos kemudian dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman.

"Ada satu unit mobil yang terbakar akibat pembakaran sampah," kata Tessy, Selasa (29/9).

Menurut Tessy, petugas menemukan adanya tanda-tanda aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi parkir kendaraan.

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"Di lokasi terlihat ada jejak pembakaran sampah di dekat parkir mobil tersebut," ujarnya.

Api kemudian membesar dan menjalar ke bagian lain mobil yang sedang terparkir di lahan terbuka.

Sebuah mobil terbakar di Leuwinanggung, Tapos, Depok, setelah api dari pembakaran sampah di dekat lokasi parkir menjalar ke kendaraan
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TAGS   damkar depok mobil terbakar bakar sampah sembarangan kota depok kebakaran akibat pembakaran sampah UPT Damkar Tapos

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