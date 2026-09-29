ITMO 2027 Soroti Tren Pariwisata Berbasis Pengalaman dan Keberlanjutan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Industri pariwisata memasuki fase baru yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah kunjungan dan tiket yang terjual.

Pengalaman wisata yang bermakna, edukatif, memberikan dampak ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan pariwisata menuju 2027.

Hal tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Indonesia Tourism & MICE Outlook 2027 (ITMO) di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Forum tahunan tersebut mempertemukan pelaku industri pariwisata, akademisi, pembuat kebijakan, asosiasi, dan media untuk membahas perubahan tren pariwisata serta peluang pengembangan sektor pariwisata dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menuju 2027.

Dalam pembukaannya, Ni Luh Puspa mengatakan sektor pariwisata dan MICE memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian.

Menurut dia, salah satu tantangan yang perlu dijawab adalah bagaimana peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

"Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita butuh menjahit experience secara bersama agar setiap perjalanan memiliki nilai lebih," kata Ni Luh Puspa.

Ia menambahkan, peningkatan jumlah wisatawan perlu diikuti dengan penguatan keterhubungan antara berbagai elemen dalam ekosistem pariwisata, termasuk aktivitas belanja wisatawan.