Indonesia Jadi Tuan Rumah IMSO ke-23, 404 Siswa dari 23 Negara Siap Unjuk Gigi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Indonesia menjadi tuan rumah International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ke-23 yang akan berlangsung pada 2–7 Oktober 2026.

Ketua Umum IMSO sekaligus Chairman IMSO 23, Raden Ridwan Hasan Saputra menjelaskan sebanyak 404 siswa dari 23 negara dijadwalkan mengikuti kompetisi Matematika dan Sains untuk jenjang sekolah dasar (SD).

"Peserta IMSO-23 berasal dari Bangladesh, Botswana, Bulgaria, China, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Kazakhstan, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Mongolia, Morocco, Nepal, Philippines, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, United States of America, Uzbekistan, dan Vietnam," kata pria yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA pada Selasa (29/9).

IMSO-23 diselenggarakan oleh Klinik Pendidikan MIPA (KPM) bersama Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Local Committee Organizer.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Sekolah Dasar.

KPM berperan sebagai pelaksana kegiatan, sedangkan dukungan Kemendikdasmen menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan talenta Matematika dan Sains sejak jenjang SD.

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"Dukungan tersebut juga diarahkan untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkompetisi di tingkat internasional sekaligus memperkuat budaya prestasi di Indonesia," jelasnya.

Indonesia mengirimkan 63 peserta yang tergabung dalam Timnas IMSO Indonesia. Mereka terdiri atas 32 peserta bidang Matematika dan 31 peserta bidang Sains.