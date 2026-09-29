Pemkot Depok Berangkatkan Ratusan Peserta Magang ke Jepang Secara Bertahap

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terus membuka kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan kerja di luar negeri melalui program magang ke Jepang.

Hingga kini, sekitar 100 peserta telah diberangkatkan ke Jepang secara bertahap. Keberangkatan tersebut telah memasuki tahap keenam sejak program pelatihan mulai dilaksanakan pada 2025.

Kepala Disnaker Kota Depok Nessi Annisa Handari mengatakan sekitar 160 peserta sebelumnya telah mengikuti pelatihan sebagai bagian dari persiapan sebelum diberangkatkan ke Jepang.

“Kalau kami hitung ini sudah keberangkatan yang keenam kalinya. Jadi kita memang sudah latih sekitar 160-an dan kita berangkatkan secara bertahap,” kata Nessi.

Menurut dia, sekitar 80 peserta diberangkatkan secara resmi dalam sebuah kegiatan di Balai Kota Depok.

Jika ditambah peserta yang diberangkatkan melalui Disnaker secara langsung, jumlah keseluruhan peserta yang telah berangkat mencapai sekitar 100 orang.

Program pelatihan tersebut melibatkan empat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang bekerja sama dengan Disnaker Kota Depok pada 2025.

Beberapa LPK yang terlibat antara lain Koba Mirai Japan, Aichi Training Center, dan Aiko.