Daftar Lengkap Harga Emas Batangan dan Perak Hari Ini, 29 September 2026
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan hari ini, Selasa (29/9/2026), tercatat mulai Rp1.340.000 untuk ukuran 0,5 gram. Data harga tersebut diperbarui pada pukul 08.30 WIB.
Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga dasar tercatat Rp2.580.000. Setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.586.450.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com
- 0,5 gram: Rp1.340.000 | setelah PPh: Rp1.343.350
- 1 gram: Rp2.580.000 | setelah PPh: Rp2.586.450
- 2 gram: Rp5.100.000 | setelah PPh: Rp5.112.750
- 3 gram: Rp7.625.000 | setelah PPh: Rp7.644.063
- 5 gram: Rp12.675.000 | setelah PPh: Rp12.706.688
Harga emas hari ini 29 September 2026 diperbarui pukul 08.30 WIB. Harga 1 gram Rp2,58 juta sebelum PPh 0,25 persen. Simak daftar lengkapnya.
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