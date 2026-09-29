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Daftar Lengkap Harga Emas Batangan dan Perak Hari Ini, 29 September 2026

Selasa, 29 September 2026 – 13:00 WIB
Daftar Lengkap Harga Emas Batangan dan Perak Hari Ini, 29 September 2026 - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini 29 September 2026 diperbarui pukul 08.30 WIB. Harga 1 gram Rp2,58 juta sebelum PPh 0,25 persen. Simak daftar lengkapnya. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan hari ini, Selasa (29/9/2026), tercatat mulai Rp1.340.000 untuk ukuran 0,5 gram. Data harga tersebut diperbarui pada pukul 08.30 WIB.

Untuk emas batangan ukuran 1 gram, harga dasar tercatat Rp2.580.000. Setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.586.450.

Berikut daftar lengkap harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com

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- 0,5 gram: Rp1.340.000 | setelah PPh: Rp1.343.350

- 1 gram: Rp2.580.000 | setelah PPh: Rp2.586.450

- 2 gram: Rp5.100.000 | setelah PPh: Rp5.112.750

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- 3 gram: Rp7.625.000 | setelah PPh: Rp7.644.063

- 5 gram: Rp12.675.000 | setelah PPh: Rp12.706.688

Harga emas hari ini 29 September 2026 diperbarui pukul 08.30 WIB. Harga 1 gram Rp2,58 juta sebelum PPh 0,25 persen. Simak daftar lengkapnya.
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