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13 Tahun Berlalu, Kombes Tri Suhartanto Kembali ke Bandung sebagai Kapolresta

Selasa, 29 September 2026 – 12:00 WIB
13 Tahun Berlalu, Kombes Tri Suhartanto Kembali ke Bandung sebagai Kapolresta - JPNN.com Jabar
Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto dalam Upacara Pedang Pora di Mapolresta Bandung, Senin (28/9/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kombes Tri Suhartanto resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandung menggantikan Kombes Aldi Subartono yang mendapat tugas baru untuk menempuh pendidikan Sespimti Polri.

Bagi Tri, jabatan tersebut memiliki arti tersendiri. Sebab, sekitar 13 tahun lalu, dia pernah bertugas di wilayah Bandung saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bandung.

Kini, setelah lebih dari satu dekade, Tri kembali ke Kabupaten Bandung dengan mengemban amanah sebagai orang nomor satu di Polresta Bandung.

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"Karena 13 tahun yang lalu saya bertugas di Polrestabes Bandung,tapi dulu namanya Polres Bandung sebagai Kasat Reskrim, 13 tahun yang lalu. Mungkin rekan-rekan yang berjuang dengan saya juga masih ada," kata Tri usai disambut di Mapolresta Bandung, Senin (28/9/2026) malam.

Sepanjang perjalanan kariernya, Tri sempat menjalankan sejumlah tugas di luar wilayah Jawa Barat. Dia pernah menjadi penyidik KPK, Kapolres Kotabaru Polda Kalimantan Selatan, Wakapolres Metro Jakarta Barat, hingga Kapolres Cimahi.

Menurut Tri, kembalinya dia ke Kabupaten Bandung merupakan sebuah amanah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang telah dibangun oleh Kombes Aldi Subartono.

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"Untuk saat ini, Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang menurut saya sangat luar biasa dipimpin oleh beliau (Aldi). Apalagi, 85,59 persen kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polresta Bandung," ujarnya.

Tri mengaku capaian tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya. Dia pun meminta dukungan seluruh personel Polresta Bandung untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja yang telah dicapai sebelumnya.

Kombes Tri Suhartanto kembali ke Bandung setelah 13 tahun. Kini, dia dipercaya memimpin Kapolresta Bandung dan melanjutkan estafet kepemimpinan.
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TAGS   polresta bandung kapolresta bandung kombes tri suhartanto kombes aldi subartono sertijab kapolresta bandung upacara pedang pora

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