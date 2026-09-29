Prakiraan Cuaca Jabodetabek: Hujan Ringan hingga Lebat Berpotensi Terjadi Hari Ini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Selasa (29/9/2026).

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Selasa (29/9/2026) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (30/9/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore, sekitar pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok.

Masyarakat di Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.