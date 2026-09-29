Prakiraan Cuaca Jabar 29 September 2026: Bogor dan Depok Waspada Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jawa Barat berpotensi diguyur hujan pada Selasa (29/9/2026).

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat untuk 29 September 2026, kondisi pagi hari secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore hari atau sekitar pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan meluas ke sejumlah wilayah Jawa Barat.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat diminta mewaspadai potensi cuaca buruk pada siang hingga menjelang malam hari.