Diarpus Kota Bogor Gandeng Media Perkuat Literasi, Kelola 80.862 Eksemplar Buku

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor menggandeng insan pers untuk memperkuat sosialisasi program literasi, layanan perpustakaan, dan kearsipan kepada masyarakat.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam kegiatan bertema "Sinergi, Literasi, dan Apresiasi: Bersama Media Menguatkan Perpustakaan dan Kearsipan" yang digelar di Auditorium Bima Arya, Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Senin (28/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus sosialisasi berbagai program dan layanan Diarpus Kota Bogor bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor.

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Kepala Diarpus Kota Bogor Taufik mengatakan, kolaborasi dengan media diperlukan untuk memperluas informasi mengenai fasilitas dan program literasi yang tersedia di Kota Bogor.

"Kami sangat berterima kasih difasilitasi oleh Diskominfo. Kami ingin teman-teman media ikut menginformasikan program-program perpustakaan agar semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat," ujar Taufik dalam sambutannya.

Taufik menjelaskan, Perpustakaan Kota Bogor saat ini mengelola sekitar 80.862 eksemplar buku dengan belasan ribu judul.

Menurut dia, pengelolaan perpustakaan tersebut juga pernah mendapatkan pengakuan di tingkat Jawa Barat. Pada akhir 2022, Perpustakaan Kota Bogor disebut meraih predikat sebagai perpustakaan terbaik kedua di Jawa Barat.

Untuk memberikan akses layanan kepada masyarakat, perpustakaan beroperasi tujuh hari dalam sepekan.