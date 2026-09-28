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Delegasi Pemerintah Pakistan Bakal Kunjungi Kampung Tematik Kebon Pedes Kota Bogor

Senin, 28 September 2026 – 21:30 WIB
Delegasi Pemerintah Pakistan Bakal Kunjungi Kampung Tematik Kebon Pedes Kota Bogor - JPNN.com Jabar
Delegasi Pemerintah Pakistan bersama Kemenkes RI akan melakukan studi tiru program KB dan pengendalian penduduk di Kampung Kebon Pedes, Kota Bogor. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tengah mematangkan persiapan untuk menerima kunjungan delegasi Pemerintah Pakistan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang dalam rangka studi tiru mengenai program pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta manajemen pengendalian jumlah penduduk.

Camat Tanah Sareal Rokib mengatakan lokasi yang dipilih sebagai tempat studi tiru tersebut adalah Kampung Tematik Kebon Pedes.

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"Kami akan menerima kunjungan dari Pemerintah Pakistan ke Kampung Tematik Kebon Pedes. Kampung ini mewakili Kota Bogor, sudah lolos tingkat kota dan Provinsi Jawa Barat, dan akan maju ke tingkat nasional," ujar Rokib, Senin (28/9/2026).

Menurut Rokib, Kampung Tematik Kebon Pedes dipilih karena memiliki karakteristik geografis dan demografis yang dinilai memiliki kesamaan dengan wilayah yang menjadi bagian dari pembelajaran delegasi.

Rokib menjelaskan, Kecamatan Tanah Sareal merupakan salah satu wilayah yang terus berkembang di Kota Bogor.

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Kecamatan tersebut memiliki luas sekitar 20,60 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 239 ribu jiwa yang tersebar di 11 kelurahan.

Keragaman masyarakat di Tanah Sareal turut membentuk akulturasi budaya dan bahasa, terutama perpaduan budaya Betawi dan Sunda Bogor.

Delegasi Pemerintah Pakistan bersama Kemenkes RI akan melakukan studi tiru program KB dan pengendalian penduduk di Kampung Kebon Pedes, Kota Bogor
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TAGS   kecamatan tanahsareal kota bogor kemenkes ri PSEL Kayumanis Flyover Kebon Pedes program Keluarga Berencana Bogor Kampung Tematik Kebon Pedes

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