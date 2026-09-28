Hujan Deras, Baliho Ambruk Menimpa Kios dan Kendaraan di Buah Batu Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Sebuah baliho berukuran besar roboh menimpa sejumlah kios di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, pada Senin (28/9/2026).

Akibatnya, empat orang dilaporkan mengalami luka ringan akibat insiden tersebut.

Penyebab baliho roboh diduga karena angin kencang yang disertai hujan deras di Bandung pada Senin sore.

Selain korban luka ringan, kemacetan di Jalan Buah Batu pun tidak bisa dihindarkan.

Petugas dari Polsek Lengkong mengatur lalu lintas, sedangkan Satpol PP dan Disdamkarmatan melakukan pemotongan baliho yang roboh.

Kapolsek Lengkong AKP Aldy Lazzuardy mengatakan baliho yang roboh menimpa tiga bangunan mulai dari warung, bengkel dan bangunan lainnya.

Sementara itu, empat orang terjebak di dalam bangunan dan salah satunya tergencet oleh material bangunan baliho yang roboh.

"Tadi ada empat orang yang terkunci di dalam. Satu tergencet oleh material puing-puing ini yang tumbang dan sudah dievakuasi. Dua orang sudah berhasil dievakuasi oleh Damkar dan diobati oleh pihak medis," kata Aldy saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026).