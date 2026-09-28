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4 Orang Terluka dalam Kecelakaan Beruntun di Tol Purbaleunyi, Begini Kronologi Kejadiannya

Senin, 28 September 2026 – 18:00 WIB
4 Orang Terluka dalam Kecelakaan Beruntun di Tol Purbaleunyi, Begini Kronologi Kejadiannya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan beruntun terjadi di Ruas Jalan Tol Purbaleunyi, tepatnya di Interchange Pasteur, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Senin (28/9/2026) pagi.

Dalam kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan tersebut, empat orang mengalami luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Kasi Humas Polres Cimahi Iptu Gofur Supangkat mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 07.30 WIB.

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"Betul ada peristiwa kecelakaan di ruas jalan tol di wilayah hukum Polres Cimahi. Kejadiannya sekitar pukul 07.30 WIB," kata Gofur saat dikonfirmasi.

Dia menjelaskan, kecelakaan bermulai ketika kendaraan Mitsubishi Pajeri bernomor polisi D 1360 GZ yang dikemudikan H (40) melaju dari arah Bandung menuju Padalarang dengan kecepatan sedang.

Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi Pajero diduga kehilangan kendali hingga kendaraannya oleng ke sebelah kanan.

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Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju Toyota Kijang bernomor polisis D 1873 YTH yang dikemudikan EDP (51).

"Sehingga terjadi tabrakan, kemudian kendaraan Mitsubishi Pajero terguling," ujarnya.

Begini kronologi kejadian kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan di Tol Purbaleunyi, Kota Cimahi.
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