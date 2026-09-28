Lampu Lalu Lintas di Bandung Mati, Diduga Akibat Pencurian Kotak Traffic Light

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah perempatan jalan di Kota Bandung sempat mengalami kemacetan karena lampu lalu lintas yang mati.

Pantauan di lokasi, lampu lalu lintas yang mati itu ada di sekitar Tegalega, Patung Ikan (BKR), dan Leuwipanjang.

Salah satu pengemudi, Ahmad mengatakan akibat lampu lalu lintas yang mati, arus kendaraan sempat terhambat karena harus putar balik.

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Misalnya, kendaraan dari arah Mohammad Toha menuju Alun-alun Bandung harus belok dan putar balik di depan Museum Sri Baduga, Jalan Peta.

"Tadi pagi lumayan macet di daerah Tegalega, soalnya banyak kendaraan yang dari Moh Toha mau lurus ke arah alun-alun, mereka harus muter balik di depan Sri Baduga. Jadinya kendaraan agak terhambat karena ada yang putar balik," kata Ahmad, Senin (28/9/2026).

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan berdasarkan informasi yang diterima, beberapa ruas jalan lampu lintasnya mati.

Setelah dicek, kata dia, dugaan sementara karena pencurian kotak traffic light.

"Memang ada aksi pencurian, makanya untuk pengendara tetap waspada saat melintas di beberapa jalan," kata Asep di kutip dari akun Instagram pribadinya.