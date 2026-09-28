Baru 42,7 Persen Pelajar Depok Jalani CKG Sekolah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah bagi pelajar di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pelayanan hingga 23 September 2026, sebanyak 157.264 pelajar atau 42,7 persen dari total sasaran telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah.

Jumlah tersebut berasal dari 208.343 pelajar yang telah mendaftar, atau sekitar 75,48 persen dari total pendaftar.

Adapun sasaran program CKG Sekolah di Kota Depok diperkirakan mencapai sekitar 368.000 siswa yang berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat.

Kepala Dinkes Kota Depok Devi Maryori mengatakan pelaksanaan CKG Sekolah masih akan berlangsung hingga Desember 2026.

"Pemeriksaan CKG Sekolah ini masih akan terus berlangsung, petugas dari masing-masing Puskesmas akan melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah di wilayah kerjanya," kata Devi.

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Petugas Puskesmas Jemput Bola ke Sekolah

Devi menjelaskan, pelaksanaan CKG Sekolah dilakukan dengan dukungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, serta Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II Provinsi Jawa Barat.