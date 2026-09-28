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Harga Emas dan Perak Hari Ini 28 September 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Senin, 28 September 2026 – 12:00 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini 28 September 2026, Ini Daftar Lengkapnya - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, 28 September 2026, diperbarui pukul 08.30 WIB. Harga emas batangan 1 gram Rp2.597.000 atau Rp2.603.493 setelah PPh 0,25%. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 28 September 2026, tercatat Rp2.597.000 untuk ukuran 1 gram.

Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga 1 gram emas menjadi Rp2.603.493.

Data harga tersebut diperbarui pada pukul 08.30 WIB.

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Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas Gift Series, Emas Batangan Batik Seri III, Emas Batangan Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak.

Untuk emas batangan reguler, harga dasar terendah dalam daftar tersebut adalah Rp1.348.500 untuk ukuran 0,5 gram.

Sementara itu, emas batangan ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram dibanderol Rp2.537.600.000 sebelum pajak dan Rp2.543.944.000 setelah PPh 0,25 persen.

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Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com

- 0,5 gram: Rp1.348.500 atau Rp1.351.871 setelah pajak.

Harga emas hari ini, 28 September 2026, diperbarui pukul 08.30 WIB. Harga emas batangan 1 gram Rp2.597.000 atau Rp2.603.493 setelah PPh 0,25%
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