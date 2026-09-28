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Hujan Lebat Berpotensi Guyur Bogor dan Depok, Ini Prakiraan Cuaca Jabodetabek 28 September

Senin, 28 September 2026 – 10:00 WIB
Hujan Lebat Berpotensi Guyur Bogor dan Depok, Ini Prakiraan Cuaca Jabodetabek 28 September - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai angin kencang dan sambaran petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Senin, 28 September 2026.

Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok menjadi wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada sore hingga menjelang malam.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Senin, 28 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 29 September 2026 pukul 07.00 WIB, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok pada siang dan sore hari.

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Masyarakat di wilayah tersebut juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Lebat

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

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Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Prakiraan cuaca Jabodetabek Senin, 28 September 2026. Bogor dan Depok berpotensi hujan sedang hingga lebat pada sore hingga malam hari.
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