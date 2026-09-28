Prakiraan Cuaca Jabar 28 September: Bogor dan Depok Waspada Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan pada Senin, 28 September 2026.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat, potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung.

Hujan juga berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang sehingga masyarakat di wilayah tersebut diminta meningkatkan kewaspadaan.

Hujan Berpotensi Terjadi Sejak Pagi

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca Jawa Barat secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan meluas ke sejumlah wilayah Jawa Barat.