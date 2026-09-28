JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jabar 28 September: Bogor dan Depok Waspada Hujan Lebat

Prakiraan Cuaca Jabar 28 September: Bogor dan Depok Waspada Hujan Lebat

Senin, 28 September 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabar 28 September: Bogor dan Depok Waspada Hujan Lebat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan pada Senin, 28 September 2026.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat, potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung.

Baca Juga:

Hujan juga berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang sehingga masyarakat di wilayah tersebut diminta meningkatkan kewaspadaan.

Hujan Berpotensi Terjadi Sejak Pagi

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca Jawa Barat secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Baca Juga:

Namun, hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan meluas ke sejumlah wilayah Jawa Barat.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 28 September 2026, Bogor dan Depok berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU