Sempat Muncul Blue Fire di Gunung Papandayan, Badan Geologi Minta Wisatawan Jaga Jarak Aman

jabar.jpnn.com, GARUT - Fenomena sinar api atau blue fire kembali teramati di kawasan Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kali ini, fenomena tersebut muncul di area Kawah Manuk pada 24 September 2026 dini hari.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria, menyatakan kemunculan blue fire di Kawah Manuk merupakan fenomena yang berkaitan dengan pelepasan panas dari manifestasi panas di kawasan tersebut.

Fenomena serupa sebelumnya pernah tercatat di Gunung Papandayan pada 22 Februari 2023 dan 12 Juli 2025.

Namun, kedua kejadian tersebut teramati di dinding Kawah Baru.

Pada kejadian terbaru, blue fire muncul di area Manifestasi Panas Baru di kompleks Kawah Manuk yang masih termasuk kawasan kawah aktif Gunung Papandayan.

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"Berdasarkan hasil pemeriksaan, kemunculan sinar api tersebut menunjukkan adanya pelepasan panas yang cukup tinggi hingga mampu menyebabkan material di permukaan terbakar," kata Lana dalam keterangan resminya.

Tim pemeriksa juga menemukan serbuk berwarna menyerupai abu sisa pembakaran di sekitar lokasi.