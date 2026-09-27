Influenza A Jadi Perhatian, Dinkes Depok Ingatkan Gejala yang Perlu Segera Ditangani

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza dengan mengenali gejala serta tanda bahaya yang membutuhkan penanganan medis.

Imbauan tersebut disampaikan di tengah pemantauan aktivitas influenza di Indonesia, termasuk influenza A(H3N2) subclade K.

Berdasarkan laporan surveilans Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk periode 20–26 September 2026, aktivitas influenza secara nasional masih berada pada kategori rendah.

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Namun, sejumlah indikator menunjukkan tren peningkatan, termasuk proporsi positif influenza yang naik dari 48 persen menjadi 58 persen pada pekan tersebut. Kemenkes juga mencatat kasus H3N2 subclade K telah tersebar di sejumlah provinsi.

Kepala Dinkes Kota Depok Devi Maryori mengatakan masyarakat perlu mengetahui gejala yang dapat menjadi tanda kondisi serius.

Beberapa tanda bahaya tersebut antara lain sesak napas, napas cepat, tarikan dinding dada, serta bibir yang tampak kebiruan.

“Jika mengalami gejala tersebut, masyarakat diimbau segera mencari pertolongan medis,” kata Devi.

Selain gangguan pada saluran pernapasan, masyarakat juga diminta mewaspadai demam tinggi yang menetap atau kondisi kesehatan yang memburuk setelah sebelumnya sempat membaik.