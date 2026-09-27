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Influenza A Jadi Perhatian, Dinkes Depok Ingatkan Gejala yang Perlu Segera Ditangani

Minggu, 27 September 2026 – 15:00 WIB
Influenza A Jadi Perhatian, Dinkes Depok Ingatkan Gejala yang Perlu Segera Ditangani - JPNN.com Jabar
Kepala Dinkes Kota Depok, Devi Maryori. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza dengan mengenali gejala serta tanda bahaya yang membutuhkan penanganan medis.

Imbauan tersebut disampaikan di tengah pemantauan aktivitas influenza di Indonesia, termasuk influenza A(H3N2) subclade K.

Berdasarkan laporan surveilans Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk periode 20–26 September 2026, aktivitas influenza secara nasional masih berada pada kategori rendah.

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Namun, sejumlah indikator menunjukkan tren peningkatan, termasuk proporsi positif influenza yang naik dari 48 persen menjadi 58 persen pada pekan tersebut. Kemenkes juga mencatat kasus H3N2 subclade K telah tersebar di sejumlah provinsi.

Kepala Dinkes Kota Depok Devi Maryori mengatakan masyarakat perlu mengetahui gejala yang dapat menjadi tanda kondisi serius.

Beberapa tanda bahaya tersebut antara lain sesak napas, napas cepat, tarikan dinding dada, serta bibir yang tampak kebiruan.

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“Jika mengalami gejala tersebut, masyarakat diimbau segera mencari pertolongan medis,” kata Devi.

Selain gangguan pada saluran pernapasan, masyarakat juga diminta mewaspadai demam tinggi yang menetap atau kondisi kesehatan yang memburuk setelah sebelumnya sempat membaik.

Dinkes Depok mengimbau warga mewaspadai influenza A dan mengenali tanda bahaya seperti sesak napas, demam menetap, nyeri dada, hingga penurunan kesadaran.
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TAGS   dinkes depok influenza A influenza gejala influenza H3N2 subclade K influenza h3n2 tanda bahaya influenza gejala influenza A

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