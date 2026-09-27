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Sambut Bulan Bahasa, SMA Kemala Bhayangkara Gunungsindur Terbitkan Dua Buku Karya Siswa

Minggu, 27 September 2026 – 14:00 WIB
Sambut Bulan Bahasa, SMA Kemala Bhayangkara Gunungsindur Terbitkan Dua Buku Karya Siswa - JPNN.com Jabar
SMA Kemala Bhayangkara Gunungsindur meluncurkan dua buku karya siswa dalam rangka Bulan Bahasa. Sebuah bukti penguatan literasi dan orisinalitas di era AI. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menyambut peringatan Bulan Bahasa, SMA Kemala Bhayangkara, Gunungsindur, Kabupaten Bogor, resmi meluncurkan dua buku karya para siswanya pada Minggu (27/9/2026).

Momentum ini menjadi sarana untuk mendorong para siswa agar berani menuangkan pengalaman, gagasan, dan pemikirannya ke dalam bentuk karya tulis.

Dua buku yang diterbitkan merupakan kumpulan tulisan siswa kelas XI yang berawal dari tugas pembelajaran sekolah.

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Buku pertama berjudul Echoes of Heritage, berisi kumpulan kolom opini yang lahir dari penugasan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Dalam buku ini, siswa diajak merefleksikan pengalaman saat berinteraksi dengan budaya lokal.

Sementara itu, buku kedua berjudul Suara Dari Masa Depan yang merupakan sebuah antologi karya sastra siswa.

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Sebelum resmi dicetak, seluruh naskah melewati proses kurasi dan penyuntingan intensif yang melibatkan penulis profesional.

Kepala Sekolah SMA Kemala Bhayangkara, Hendri Adi, menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam menulis kerap muncul pada tahap paling awal, yakni keberanian untuk memulai.

SMA Kemala Bhayangkara Gunungsindur meluncurkan dua buku karya siswa dalam rangka Bulan Bahasa. Sebuah bukti penguatan literasi dan orisinalitas di era AI
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TAGS   SMA Kemala Bhayangkara Gunungsindur bulan bahasa SMA Kemala Bhayangkara budaya literasi sekolah Echoes of Heritage Suara Dari Masa Depan kabupaten bogor

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