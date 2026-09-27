Sambut Bulan Bahasa, SMA Kemala Bhayangkara Gunungsindur Terbitkan Dua Buku Karya Siswa

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menyambut peringatan Bulan Bahasa, SMA Kemala Bhayangkara, Gunungsindur, Kabupaten Bogor, resmi meluncurkan dua buku karya para siswanya pada Minggu (27/9/2026).

Momentum ini menjadi sarana untuk mendorong para siswa agar berani menuangkan pengalaman, gagasan, dan pemikirannya ke dalam bentuk karya tulis.

Dua buku yang diterbitkan merupakan kumpulan tulisan siswa kelas XI yang berawal dari tugas pembelajaran sekolah.

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Buku pertama berjudul Echoes of Heritage, berisi kumpulan kolom opini yang lahir dari penugasan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Dalam buku ini, siswa diajak merefleksikan pengalaman saat berinteraksi dengan budaya lokal.

Sementara itu, buku kedua berjudul Suara Dari Masa Depan yang merupakan sebuah antologi karya sastra siswa.

Sebelum resmi dicetak, seluruh naskah melewati proses kurasi dan penyuntingan intensif yang melibatkan penulis profesional.

Kepala Sekolah SMA Kemala Bhayangkara, Hendri Adi, menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam menulis kerap muncul pada tahap paling awal, yakni keberanian untuk memulai.