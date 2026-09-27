Harga Emas dan Perak Hari Ini 27 September 2026, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 27 September 2026, tercatat Rp2.613.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.619.533.

Data harga tersebut diperbarui pada pukul 08.30 WIB. Selain emas batangan reguler, daftar harga juga mencakup emas batangan Gift Series, Batik Seri III, Seri Kemerdekaan, Karapan Sapi, serta produk perak.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Minggu 27 September 2026.

Harga Emas Batangan

- 0,5 gram: Rp1.356.500; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp1.359.891.

- 1 gram: Rp2.613.000; setelah PPh menjadi Rp2.619.533.

- 2 gram: Rp5.166.000; setelah PPh menjadi Rp5.178.915.