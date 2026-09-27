JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jabodetabek 27 September 2026: Bogor, Depok dan Bekasi Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca Jabodetabek 27 September 2026: Bogor, Depok dan Bekasi Berpotensi Hujan

Minggu, 27 September 2026 – 10:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 27 September 2026: Bogor, Depok dan Bekasi Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Minggu, 27 September 2026.

Potensi hujan diprakirakan terjadi mulai siang hingga malam hari, terutama di Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Minggu, 27 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 28 September 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek pada pagi hari secara umum cerah hingga berawan tebal.

Baca Juga:

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Hujan Berpotensi Terjadi Siang hingga Sore

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Baca Juga:

Namun, hujan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Di Jakarta, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 27 September 2026 menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang di Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sejumlah wilayah Jakarta
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca kota bogor ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca jabodetabek ramalan cuaca bmkg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU