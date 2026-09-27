Prakiraan Cuaca Jabodetabek 27 September 2026: Bogor, Depok dan Bekasi Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Minggu, 27 September 2026.

Potensi hujan diprakirakan terjadi mulai siang hingga malam hari, terutama di Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Minggu, 27 September 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 28 September 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek pada pagi hari secara umum cerah hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Hujan Berpotensi Terjadi Siang hingga Sore

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Namun, hujan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Di Jakarta, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.