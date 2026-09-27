BRIN dan Jepang Perkuat Kolaborasi Teknologi Enzim untuk Dorong Bioekonomi Asia-Pasifik

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama perusahaan asal Jepang, Amano Enzyme Inc., memperkuat kolaborasi di bidang riset dan inovasi teknologi enzim untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian menuju aplikasi industri dan pengembangan bioekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

Kolaborasi tersebut menjadi salah satu fokus The 3rd Asia Pacific–Japan Enzyme Technology Symposium yang digelar di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Bogor, pada 26 September 2026.

Simposium edisi ketiga di Indonesia tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan serupa yang sebelumnya digelar di Bangkok dan Hanoi.

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Mengusung tema “Enzyme Frontiers in Asia-Pacific: Molecular Insights to Transformative Applications”, forum tersebut mempertemukan ilmuwan, peneliti, akademisi, dan profesional dari kawasan Asia-Pasifik dan Jepang untuk membahas perkembangan teknologi enzim serta peluang kolaborasi riset dan inovasi.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan teknologi enzim memiliki posisi strategis dalam pengembangan bioekonomi karena dapat menghubungkan kemajuan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan sektor industri.

“Teknologi enzim memiliki peran penting dalam pengembangan bioekonomi karena mampu menyediakan katalis biologis yang selektif dan efisien untuk menghasilkan proses dan produk yang lebih berkelanjutan. Tantangannya adalah bagaimana hasil riset tersebut dapat terus dikembangkan hingga memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat dan industri,” ujar Arif.

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Protein Engineering dan AI Percepat Pengembangan Enzim

Arif mengatakan perkembangan teknologi enzim semakin cepat seiring dengan bertemunya berbagai disiplin ilmu.