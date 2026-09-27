Waspada Hujan dan Angin Kencang, Ini Prakiraan Cuaca Jawa Barat 27 September 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Minggu, 27 September 2026.

Potensi hujan terutama terjadi pada siang hingga malam hari, termasuk di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca Jawa Barat pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi menjelang siang di sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan pada pagi hingga menjelang siang antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.

Hujan Berpotensi Meluas pada Siang dan Sore

Memasuki siang hingga sore hari atau sekitar pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan meningkat di sejumlah daerah Jawa Barat.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten dan Kota Bandung.