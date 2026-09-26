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G-MAS Bidik 1.000 Pengusaha Muda, Targetkan 3.000 Lapangan Kerja

Sabtu, 26 September 2026 – 13:08 WIB
G-MAS Bidik 1.000 Pengusaha Muda, Targetkan 3.000 Lapangan Kerja - JPNN.com Jabar
Gerakan Pemuda Generasi Mas (G-MAS). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gerakan Pemuda Generasi Mas (G-MAS) mencoba mengubah cara pandang anak muda terhadap dunia kerja.

Organisasi yang dipimpin Ketua Umum DPP Pusat G-MAS Pahad Alghifari itu mendorong pemuda Indonesia tidak berhenti pada orientasi mencari pekerjaan, tetapi mulai membangun usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Gagasan tersebut dikemas melalui gerakan “Satu Pemuda, Satu Usaha, Satu Lapangan Kerja”.

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G-MAS menilai potensi anak muda untuk terjun ke dunia usaha cukup besar.

Namun, tidak sedikit yang masih terbentur keterbatasan pengetahuan kewirausahaan, modal, pendampingan hingga akses pasar.

Karena itu, G-MAS mencoba membangun ekosistem yang mempertemukan pemuda dengan pelatihan, mentor, akses permodalan, pendampingan bisnis hingga jaringan pemasaran.

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Pahad Alghifari mengatakan, perubahan pola pikir menjadi bagian penting dari gerakan yang dibangun G-MAS.

“Pemuda jangan hanya berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan. Kita ingin membangun pola pikir bahwa pemuda juga bisa menjadi pencipta usaha, menciptakan lapangan kerja dan membangun kemandirian ekonomi,” kata Pahad dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (26/9/2026).

G-MAS mendorong pemuda Indonesia tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan kerja.
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TAGS   pengusaha muda pemuda berdikari Gerakan Pemuda Generasi Mas G-MAS Pahad Alghifari pemuda Indonesia

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