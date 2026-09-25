Ratusan Pesilat dari Empat Provinsi Ramaikan Kebun Raya Bogor Cup IV 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kebun Raya Bogor menjadi lokasi penyelenggaraan Festival Pencak Silat Seni Kebun Raya Bogor Cup IV 2026 yang berlangsung selama tiga hari, 25–27 September 2026.

Kejuaraan tersebut mempertemukan ratusan pesilat dari berbagai perguruan pencak silat seni tradisi dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.

Mengusung tema “Pencak Silat untuk Memperkuat Martabat Bangsa”, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan pencak silat seni tradisi serta mempererat persaudaraan antarpesilat dan perguruan.

Rangkaian pembukaan festival dijadwalkan diikuti lebih dari 400 pesilat. Selain pertandingan, kegiatan juga menghadirkan demonstrasi pencak silat seni tradisi serta penampilan sejumlah tokoh pencak silat Jawa Barat.

Pertemuan Dua Warisan Indonesia

Penyelenggaraan festival di Kebun Raya Bogor mempertemukan dua warisan yang memiliki perjalanan panjang di Indonesia, yakni warisan botani dan pencak silat.

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Kebun Raya Bogor didirikan pada 18 Mei 1817 dan dalam perkembangannya menjadi salah satu pusat penelitian, pendidikan, eksplorasi, serta konservasi tumbuhan di Indonesia.

Sementara itu, pencak silat merupakan tradisi budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia dan telah mendapat pengakuan UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda pada 2019.