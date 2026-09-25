Blue Fire Muncul di Gunung Papandayan, Kunjungan Wisatawan Dibatasi hingga Pos 4

jabar.jpnn.com, GARUT - Kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dibatasi menyusul kemunculan fenomena blue fire atau pancaran api biru di kawasan kawah.

Pembatasan dilakukan untuk menjaga keselamatan wisatawan sembari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melakukan pemeriksaan lapangan.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah V Garut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat Vitriana Yulalita mengatakan untuk sementara pengunjung hanya diperbolehkan sampai Pos 4.

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"Sementara waktu dilakukan pembatasan pengunjung hingga Pos 4," kata Vitriana di Garut, Jumat (25/9/2026).

Pembatasan tersebut dilakukan setelah terdeteksi gejala peningkatan aktivitas di kawasan kawah Gunung Papandayan, termasuk kemunculan pancaran berwarna biru pada 24 September 2026.

Menurut informasi yang diterima BBKSDA Jawa Barat, fenomena tersebut berkaitan dengan potensi bahaya berupa paparan gas vulkanik di kawasan kawah.

Pendakian dan Perkemahan Dibatasi

Vitriana mengatakan BBKSDA Jawa Barat bersama PVMBG dan pengelola TWA Gunung Papandayan melakukan pengecekan untuk memastikan keamanan kawasan.