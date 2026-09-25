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Menteri Imipas dan Kepala Bappisus Cek Lapas Cibinong, Rumah Pegawai Jadi Sorotan

Jumat, 25 September 2026 – 21:00 WIB
Menteri Imipas dan Kepala Bappisus Cek Lapas Cibinong, Rumah Pegawai Jadi Sorotan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kamar mewah untuk warga binaan di dalam Lapas Kelas IIA Cibinong Kabupaten Bogor. Di mana kamar sel mewah tersebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, seperti ruang tamu, tempat makan, TV dan kulkas. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengecek Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026).

Pengecekan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut temuan Ombudsman RI terkait dugaan penyimpangan pemanfaatan sejumlah fasilitas di kawasan Lapas Cibinong.

Sebelumnya, Ombudsman menyoroti sejumlah bangunan dengan fasilitas yang disebut menyerupai apartemen dan menduga adanya warga binaan yang menggunakan fasilitas tersebut.

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Aris mengatakan kedatangannya bersama Agus dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi di Lapas Cibinong setelah jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melakukan pendalaman sejak sehari sebelumnya.

“Saya datang ke sini juga memastikan. Bila ada sesuatu yang tidak benar, maka harus kami tertibkan,” kata Aris.

Cek kawasan rumah pegawai

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Dalam kunjungan tersebut, Aris dan Agus meninjau sejumlah bagian Lapas Cibinong, termasuk kawasan rumah pegawai yang sebelumnya menjadi salah satu lokasi sorotan Ombudsman.

Aris mengatakan berdasarkan keterangan sementara yang diterimanya, bangunan tersebut merupakan tempat tinggal pegawai.

Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto cek Lapas Cibinong untuk mendalami temuan Ombudsman terkait dugaan penyimpangan fasilitas
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