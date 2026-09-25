TRAVL Perluas Akses Bandung-Jakarta, Titik Baru Dibuka di Kawasan Diponegoro

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga yang tinggal atau beraktivitas di kawasan pusat Kota Bandung kini punya alternatif baru untuk bepergian ke Jakarta dan Tangerang Selatan.

Layanan shuttle TRAVL membuka titik keberangkatan baru di Jalan Diponegoro. Lokasi ini menjadi titik kedua TRAVL di Bandung setelah Pasteur.

Kehadiran titik baru tersebut sekaligus mengubah pola akses penumpang yang selama ini harus menuju kawasan Pasteur untuk menggunakan layanan TRAVL.

Head of Unit Business TRAVL Syukron Fadillah Alkautsar mengatakan, Diponegoro dipilih karena berada di kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat.

"Yang sering muncul adalah kebutuhan titik berangkat yang lebih dekat dengan pusat kota. Karena itu, kami mempersiapkan TRAVL Point Diponegoro sebagai alternatif keberangkatan dari pusat Kota Bandung," ujar Alka dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, dikutip Jumat (25/9/2026).

Dari titik tersebut, penumpang bisa menuju lima tujuan TRAVL di Jakarta dan Tangerang Selatan, yakni Fatmawati, Blora (Dukuh Atas), Semanggi, Bintaro, dan BSD.

Keberangkatan tersedia setiap jam mulai pukul 04.00 hingga 22.00 WIB.

Rute perjalanan dari Diponegoro menuju Jakarta dan Tangerang Selatan tetap melewati TRAVL Point Pasteur sebelum masuk ke perjalanan menuju tujuan akhir.