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Grab Bagikan 1.000 Rompi Teman Setara untuk Mitra Pengemudi Tuli, Ada Pesan Bahasa Isyarat

Jumat, 25 September 2026 – 18:33 WIB
Grab Bagikan 1.000 Rompi Teman Setara untuk Mitra Pengemudi Tuli, Ada Pesan Bahasa Isyarat - JPNN.com Jabar
Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026, Grab mendistribusikan 1.000 rompi Teman Setara kepada mitra pengemudi Tuli. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Interaksi antara mitra pengemudi dan penumpang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Teman Tuli saat menggunakan layanan transportasi.

Grab mencoba menjawab persoalan tersebut bukan hanya melalui teknologi, tetapi juga dengan membekali mitra pengemudi dan mitra merchant dengan pemahaman dasar bahasa isyarat.

Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026, Grab mendistribusikan 1.000 rompi Teman Setara kepada mitra pengemudi Tuli.

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Rompi tersebut dilengkapi ilustrasi bahasa isyarat dasar yang bisa digunakan untuk membantu komunikasi antara mitra pengemudi dan pengguna.

Sejumlah isyarat sederhana seperti menunjukkan arah kiri dan kanan, "terima kasih", hingga "sama-sama" ditampilkan secara visual pada rompi tersebut.

Program itu merupakan hasil kolaborasi Grab dan Indosat. Kontribusi pelanggan juga ikut mendukung pengadaan rompi melalui pembelian produk IM3 dan Tri di aplikasi Grab.

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Selain pembagian rompi, Grab menggelar edukasi bahasa isyarat bagi ratusan mitra pengemudi di sejumlah kota.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui Kopdar Spesial Hari Bahasa Isyarat yang digelar di Medan, Semarang, dan Jakarta.

Grab membagikan 1.000 rompi Teman Setara untuk mitra pengemudi Tuli. Rompi itu dilengkapi ilustrasi bahasa isyarat dasar.
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TAGS   grab grab indonesia mitra grab indonesia teman tuli rompi teman setara bahasa isyarat

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