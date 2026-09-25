Wagub Jabar Dorong Pembangunan Transportasi dan Infrastruktur di Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mendorong pembangunan transportasi dan infrastruktur di Kota Bandung.

Hal itu disampaikan Erwan seusai menghadiri upacara memperingati Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB).

"Saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan-pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Erwan di Balai Kota Bandung, Jumat (25/9/2026).

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mendukung program-program oleh Pemkot Bandung. Erwan pun ingin setiap kolaborasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Dalam momen ini, Erwan berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera dan maju di bawah kepemimpinan Wali Kota Farhan.

"Saya secara pribadi dan juga atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216," ucap Erwan.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menuturkan, tema HJKB yang diangkat tahun ini yakni 'Solidarity In Harmony'. Tujuannya yaitu untuk mengangkat dan mengingatkan kembali peran Kota Bandung di kancah Internasional yang dibangun sejak tahun 1955.

"Nah, tentunya Solidarity in Harmony ini juga membawa sebuah pesan bahwa Kota Bandung adalah kota dengan keterbukaan dan inklusivitas yang tinggi," ujarnya.