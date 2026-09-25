Kasus ILI di Depok Naik 90 Persen, 7 dari 9 Anak yang Diperiksa Positif Influenza A

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mencatat peningkatan kasus Influenza-Like Illness (ILI) dalam empat minggu terakhir.

Berdasarkan laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), jumlah kasus ILI meningkat dari 140 menjadi 266 kasus.

Data tersebut dihimpun dari laporan sejumlah puskesmas dan RSUD di Kota Depok.

Dengan demikian, terdapat penambahan 126 kasus atau sekitar 90 persen dibandingkan jumlah kasus pada periode sebelumnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Devi Maryori mengatakan peningkatan kasus ILI menjadi perhatian pihaknya.

Dinkes terus memperkuat pemantauan dan kewaspadaan terhadap penyakit dengan gejala yang menyerupai influenza.

“Pencatatan ILI tidak berarti seluruh kasus dipastikan sebagai influenza A melalui pemeriksaan laboratorium. Tetapi, kewaspadaan dan pemantauan terus kami lakukan,” kata Devi.

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