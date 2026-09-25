Jelang Porprov Jabar 2026, Kontingen Kota Depok Siap Unjuk Gigi di Level Provinsi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok memastikan persiapan kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 berjalan sesuai program yang telah ditetapkan.

Memasuki sekitar 40 hari sebelum pelaksanaan, sejumlah cabang olahraga (cabor) telah menjalani pemusatan latihan atau training camp (TC), mengikuti try out, hingga turun dalam berbagai kejuaraan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan atlet.

Porprov XV Jawa Barat 2026 akan berlangsung pada November 2026 dan Kota Depok menjadi salah satu daerah tuan rumah.

Ketua KONI Kota Depok Heri Supriyanto mengatakan, secara umum persiapan masing-masing cabor telah berjalan sesuai program latihan yang disusun.

“Secara umum saya pantau persiapannya sudah bagus sekali. Mereka sudah menjalankan sesuai dengan program masing-masing setiap cabor,” kata Heri.

Menurut dia, beberapa cabor bahkan telah menjalani TC selama tiga bulan. Di sela-sela pemusatan latihan, atlet juga mengikuti try out dan sejumlah kejuaraan untuk mengukur kemampuan sekaligus mengevaluasi program latihan yang diterapkan.

“Kalau saya bisa katakan bahwa semua sudah on the track sesuai dengan harapan kita dan penjelasan dari setiap cabang olahraga,” ujarnya.

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