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Feel Koplo Guncang CFD Bekasi, Warga Diajak Bernyanyi hingga Bergoyang

Jumat, 25 September 2026 – 13:25 WIB
Feel Koplo Guncang CFD Bekasi, Warga Diajak Bernyanyi hingga Bergoyang - JPNN.com Jabar
Aksi Feel Koplo mengajak warga Bekasi bernyanyi dan bergoyang dalam Extrajoss Ultimate Takeover. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, BEKASI - Kawasan Car Free Day (CFD) Kota Bekasi mendadak semakin semarak pada Minggu (21/9/2027) pagi.

Aktivitas warga yang biasanya dipenuhi kegiatan olahraga dan komunitas bertambah meriah dengan hadirnya rangkaian Extrajoss Ultimate Takeover di kawasan Stadion Patriot Candrabhaga dan Plaza Patriot.

Parade komunitas menjadi salah satu kegiatan yang menghidupkan suasana sejak pagi.

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Sejumlah komunitas lokal ikut ambil bagian, mulai dari skateboard, BMX, fixie, juggling, marching band hingga permainan tradisional egrang.

Rombongan bergerak dari kawasan Stadion Patriot Candrabhaga dan Plaza Patriot menyusuri Jalan Ahmad Yani hingga Flyover K.H. Noer Ali.

Setidaknya terdapat empat titik pit stop yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut.

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Komunitas seperti FCSI, IF3, KIS, IDCA, ABI BMX, PORTINA, dan FIXIE FANS turut meramaikan parade.

Setelah parade berakhir, pusat perhatian beralih ke panggung utama di Plaza Patriot.

CFD Bekasi mendadak meriah. Parade komunitas hingga aksi Feel Koplo mengajak warga bernyanyi dan bergoyang dalam Extrajoss Ultimate Takeover.
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TAGS   Extrajoss Ultimate Takeover CFD Bekasi Car Free Day Bekasi Plaza Patriot Bekasi feel koplo

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