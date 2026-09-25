WFH Setiap Jumat Dihentikan, ASN Pemkot Depok Kembali WFO Mulai 25 September 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok kembali memberlakukan sistem Work From Office (WFO) atau bekerja dari kantor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan tersebut sekaligus menghentikan penerapan Work From Home (WFH) setiap Jumat yang sebelumnya diberlakukan di lingkungan Pemkot Depok.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok Nomor 800/614/Org/2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

SE tersebut ditetapkan pada 23 September 2026 dan ditujukan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Depok. Kebijakan WFO mulai berlaku pada Jumat, 25 September 2026.

Dalam SE tersebut, Pemkot Depok menyebut penataan kembali pelaksanaan tugas kedinasan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarpegawai, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pencapaian target kinerja perangkat daerah secara optimal.

ASN Depok kembali bekerja dari kantor

SE yang ditandatangani Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kota Depok melaksanakan tugas kedinasan dari kantor atau WFO.