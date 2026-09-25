Harga Emas dan Perak Hari Ini 25 September 2026, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat, 25 September 2026, tercatat sebesar Rp2.590.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.596.475.

Data harga tersebut diperbarui pada 25 September 2026 pukul 08.30 WIB. Selain emas batangan, daftar harga juga mencakup emas Gift Series, emas Batik Seri III, emas seri Kemerdekaan Karapan Sapi, serta produk perak.

Untuk emas batangan reguler, harga dasar berbeda berdasarkan berat produk. Semakin besar ukuran emas yang dibeli, nilai transaksi yang diperlukan juga semakin tinggi.

Daftar harga emas batangan 25 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

- 0,5 gram: Rp1.345.000 atau Rp1.348.363 setelah PPh 0,25 persen

- 1 gram: Rp2.590.000 atau Rp2.596.475 setelah PPh 0,25 persen

- 2 gram: Rp5.120.000 atau Rp5.132.800 setelah PPh 0,25 persen