Prakiraan Cuaca Jabodetabek 25 September: Depok, Bekasi, Bogor Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan ringan pada Jumat (25/9/2026), terutama menjelang siang hingga sore hari.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, Bekasi, dan Bogor.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek periode Jumat (25/9) pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (26/9) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki Sabtu (26/9) dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.