JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jabodetabek 25 September: Depok, Bekasi, Bogor Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca Jabodetabek 25 September: Depok, Bekasi, Bogor Berpotensi Hujan

Jumat, 25 September 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 25 September: Depok, Bekasi, Bogor Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan ringan pada Jumat (25/9/2026), terutama menjelang siang hingga sore hari.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan antara lain Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok, Bekasi, dan Bogor.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jabodetabek periode Jumat (25/9) pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (26/9) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal.

Baca Juga:

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Baca Juga:

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki Sabtu (26/9) dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan cuaca Jabodetabek Jumat 25 September 2026, hujan ringan berpotensi turun di Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca hari ini ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca jabodetabek ramalan cuaca bmkg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU