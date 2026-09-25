Prakiraan Cuaca Jawa Barat 25 September 2026, Hujan Berpotensi Turun di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Jumat (25/9/2026).

Hujan lokal diprakirakan terjadi mulai menjelang siang hingga sore dan malam hari di sejumlah daerah.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat untuk 25 September 2026, pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi menjelang siang di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan hingga sedang secara lokal berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.

Daerah yang berpotensi mengalami hujan pada periode tersebut meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB.