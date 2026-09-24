Indonesia Re Tanam Pohon di Puncak Bogor, Dorong Konservasi dan Pemulihan Fungsi Resapan Air

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re memperkuat program keberlanjutan melalui kegiatan penanaman pohon di lahan konservasi PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan bertajuk “Satu Langkah untuk Alam, Sejuta Manfaat untuk Sesama” tersebut dilaksanakan bersama sejumlah relasi dari perusahaan asuransi umum sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Indonesia Re.

Penanaman pohon diarahkan untuk mendukung upaya konservasi kawasan hulu Puncak yang memiliki fungsi ekologis, termasuk dalam menjaga kawasan hijau dan fungsi resapan air.

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Direktur Kepatuhan, Legal, dan SDM Indonesia Re R. Muhammad Irwan mengatakan keberlanjutan merupakan bagian dari kontribusi perusahaan sebagai badan usaha milik negara (BUMN).

“Sebagai BUMN, Indonesia Re tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Pelestarian kawasan hulu memerlukan komitmen dan kepedulian bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Irwan.

R. Muhammad Irwan disebut sedang dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.

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Dorong konservasi kawasan Puncak

Kepala Divisi TJSL dan ESG Indonesia Re Mardian Adhitya mengatakan penanaman pohon merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperluas manfaat program TJSL sekaligus mendukung upaya mitigasi risiko bencana dari perspektif industri asuransi dan reasuransi.