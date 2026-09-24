Ditjenpas Jabar Dalami Dugaan Pungli Rp150 Ribu per Pekan di Lapas Cibinong Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat mendalami dugaan pungutan sebesar Rp150 ribu per pekan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan informasi mengenai dugaan pungutan tersebut baru diterima pihaknya setelah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Menurut Yudi, seluruh informasi dan temuan yang disampaikan Ombudsman akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan untuk memastikan fakta di lapangan.

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“Itu juga kami perlu, baru mendapatkan informasi. Namun, nanti tetap semua, apa pun masukan, apa pun temuan, tetap akan kami tindak lanjuti dan kita dalami,” kata Yudi di Cibinong, Kamis (24/9/2026).

Pendalaman dilakukan oleh tim yang dibentuk Ditjenpas bersama Kanwil Ditjenpas Jawa Barat setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Cibinong pada Rabu (23/9).

Yudi mengatakan tim telah bekerja sejak Rabu malam. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui kondisi serta pelayanan terhadap warga binaan di Lapas Cibinong.

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Selain dugaan pungutan, tim juga mendalami sejumlah temuan lain yang disampaikan Ombudsman, termasuk keberadaan fasilitas yang disebut menyerupai apartemen dan dugaan adanya minuman beralkohol di kawasan lapas.

Yudi menegaskan Ditjenpas belum mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai.