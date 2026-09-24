Kandang Baterai Ayam Petelur Disorot, Aktivis Dorong Sistem Cage-Free

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Telur mungkin menjadi lauk pauk paling sederhana yang hampir setiap hari hadir di meja makan. Namun, di balik sebutir telur, ada persoalan kesejahteraan ayam petelur yang belum banyak diketahui konsumen.

Sebagian besar ayam petelur di Indonesia masih dipelihara menggunakan sistem kandang baterai yang membatasi ruang gerak.

Kondisi tersebut membuat organisasi kesejahteraan hewan mendorong penggunaan sistem cage-free atau bebas kandang sebagai alternatif pemeliharaan ayam.

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Direktur Pelaksana Act for Farmed Animals (AFFA) Arie Rostika Utami mengatakan lebih dari 90 persen peternakan ayam petelur di Indonesia saat ini masih menggunakan sistem kandang baterai.

Kandang baterai merupakan sistem pemeliharaan dengan petak-petak kecil yang disusun berjejer menyerupai baterai.

Dalam sistem tersebut, ruang gerak ayam sangat terbatas.

"Jadi kandang baterai itu kandang sel-sel ayam. Ayamnya sudah enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa gerak, enggak bisa mengepakkan sayap," kata Arie dalam diskusi di Kota Bandung, Kamis (24/9/2029).

Menurut Arie, ukuran satu petak kandang baterai bahkan bisa sekitar sebesar kertas A4.