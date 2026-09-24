3 Rekomendasi Kuliner di Braga Bandung, Dijamin Nagih

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bandung selalu punya cara istimewa untuk memikat hati para pelancong yang ingin menghabiskan liburan singkat di akhir pekan.

Tahun ini, tren wisata kuliner di Kota Kembang semakin semarak dengan bergesernya fokus pelancong ke berbagai camilan kekinian, jajanan legendaris, hingga kudapan manis yang estetik di kawasan ikonik Jalan Braga.

Bagi Anda yang sedang merencanakan food tour singkat, berikut adalah tiga rekomendasi kuliner dan tempat berburu oleh-oleh paling hits di sekitar kawasan Braga yang wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda:

1. Cimol Bojot AA Signature Braga

Berburu kuliner bandung di kawasan Braga kini punya satu destinasi puncak yang tak boleh dilewatkan: Outlet Flagship Cimol Bojot AA Signature! Berlokasi tepat di jantung estetika kota, yakni di Jalan Braga No. 111, lantai 1, outlet utama ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa merasakan aneka new product dan special product Cimol Bojot AA.

Meski flagship store-nya menjadi primadona, kamu juga tetap bisa menikmati keseruan jajan di outlet yang tersebar di berbagai area kota Bandung.

Tersedia sajian cimol siap santap dengan isian premium Beef, Ayam, dan Mozza, yang makin nikmat dengan siraman Kuah Keju atau taburan bumbu Balado, Ayam Bawang, Asin Pedas, Barbeque, hingga Jagung Bakar.

Sebelum beranjak pulang, jadikan jajanan hits ini sebagai oleh-oleh bandung andalan! Tersedia produk frozen berisi Ayam dan Mozza yang awet dibawa bepergian, lengkap dengan 5 pilihan bumbu kering yang praktis disajikan di rumah.