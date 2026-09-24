47 Bidang Tanah di Sawangan Segera Terima Uang Ganti Kerugian, Anggaran Rp58 Miliar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai melaksanakan pemberian Uang Ganti Kerugian (UGK) kepada pemilik lahan terdampak pengadaan tanah untuk pelebaran sejumlah ruas jalan di wilayah Sawangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Mangnguluang Mansur menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya pemilik lahan terdampak, yang telah mendukung proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya, khususnya kepada pemilik lahan terdampak, atas kerja sama dan dukungannya dalam proses ini,” ujar Mangnguluang.

Pengadaan tanah tersebut diperuntukkan bagi pelebaran sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Simpang Parung Bingung, Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Muchtar, dan Jalan Meruyung Raya.

Ruas jalan yang masuk dalam rencana pengadaan tanah tersebut berada di wilayah Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sawangan.

“Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar sampai nanti saat pembangunan,” katanya.

47 bidang segera menerima pembayaran

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok Adnan Mahyudin mengatakan, terdapat 93 bidang tanah yang masuk dalam proses pengadaan tanah untuk mendukung proyek pelebaran jalan tersebut.