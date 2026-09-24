Ditjenpas Jabar Dalami Temuan Ombudsman soal Fasilitas Berstandar Apartemen di Lapas Cibinong Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat masih mendalami temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fakta dan kondisi sebenarnya terkait bangunan serta fasilitas yang menjadi temuan Ombudsman.

"Untuk masalah Lapas Cibinong, sedang dalam pendalaman oleh tim, kita tunggu hasil pendalamannya," kata Yudi di Bandung, Kamis (24/9/2026).

Yudi belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap Kepala Lapas Cibinong maupun Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

Menurut dia, seluruh informasi masih perlu diverifikasi agar kesimpulan yang disampaikan tidak prematur.

"Kami tunggu hasil pendalaman supaya tidak sumir," ujarnya.

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Yudi juga belum menjelaskan mengenai warga binaan yang diduga menggunakan fasilitas tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tim.

"Masih pendalaman ya, Kang. Saya tidak mau mendahului," katanya.