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Ditjenpas Jabar Dalami Temuan Ombudsman soal Fasilitas Berstandar Apartemen di Lapas Cibinong Bogor

Kamis, 24 September 2026 – 14:00 WIB
Ditjenpas Jabar Dalami Temuan Ombudsman soal Fasilitas Berstandar Apartemen di Lapas Cibinong Bogor - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kamar mewah untuk warga binaan di dalam Lapas Kelas IIA Cibinong Kabupaten Bogor. Di mana kamar sel mewah tersebut dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, seperti ruang tamu, tempat makan, TV dan kulkas. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat masih mendalami temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai sejumlah fasilitas berstandar apartemen di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fakta dan kondisi sebenarnya terkait bangunan serta fasilitas yang menjadi temuan Ombudsman.

"Untuk masalah Lapas Cibinong, sedang dalam pendalaman oleh tim, kita tunggu hasil pendalamannya," kata Yudi di Bandung, Kamis (24/9/2026).

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Yudi belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap Kepala Lapas Cibinong maupun Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

Menurut dia, seluruh informasi masih perlu diverifikasi agar kesimpulan yang disampaikan tidak prematur.

"Kami tunggu hasil pendalaman supaya tidak sumir," ujarnya.

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Yudi juga belum menjelaskan mengenai warga binaan yang diduga menggunakan fasilitas tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan tim.

"Masih pendalaman ya, Kang. Saya tidak mau mendahului," katanya.

Ditjenpas Jabar mendalami temuan Ombudsman terkait fasilitas berstandar apartemen di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor. Ini penjelasan Yudi Suseno
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