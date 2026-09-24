Satpol PP Jabar Tertibkan Puluhan Bangli di Cihampelas Bandung, Sudah Diberikan SP Hingga 3 Kali

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 84 objek bangunan liar di sepanjang kawasan Cihampelas, Kecamatan Coblong dan Bandung Wetan, Kota Bandung, ditertibkan Satpol PP Jawa Barat.

Penertiban ini dikarenakan bangunan permanen dan semi permanen tersebut menempati ruang milik jalan (Rumija) Kota Bandung.

Bangunan-bangunan yang ditertibkan itu mulai dari papan reklame, spanduk, hingga toko yang menggunakan sorondoy untuk berjualan.

Kepala Satpol PP Jawa Barat Akhmad Taufiqurrachman mengatakan berdasarkan pendataan terdapat 84 objek bangunan yang masuk dalam penertiban.

Sebanyak 52 objek berada di wilayah Kecamatan Coblong dan 32 di Kecamatan Bandung Wetan.

"Berdasarkan data yang sudah kami himpun, ada 52 objek di wilayah Kecamatan Coblong ya, dan kemudian ada 32 di wilayah Kecamatan Bandung Wetan," kata Akhmad saat ditemui di lokasi, Kamis (24/9/2026).

"Beragam bangunan yang ditertibkan, mulai dari bangunan semi permanen, ada yang permanen, kemudian juga ada kios, papan reklame, dan lain sebagainya. Kami akan melakukan penindakan hari ini," sambungnya.

Namun, jumlah tersebut masih bisa bertambah. Satpol PP masih melakukan pengecekan terhadap sejumlah bangunan yang belum terkonfirmasi status dan keberadaannya.