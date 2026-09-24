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Harga Emas dan Perak Hari Ini 24 September 2026, Simak Daftar Lengkapnya di Sini!

Kamis, 24 September 2026 – 11:00 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini 24 September 2026, Simak Daftar Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini 24 September 2026, 1 gram Rp2.605.000 atau Rp2.611.513 setelah PPh 0,25 persen. Simak daftar harga emas dan perak lengkap. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 24 September 2026, tercatat Rp2.605.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.611.513.

Data harga emas tersebut diperbarui pada Kamis (24/9/2026) pukul 08.30 WIB. Harga yang tercantum terdiri atas harga dasar dan harga setelah pajak PPh 0,25 persen.

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Selain emas batangan ukuran 1 gram, tersedia berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Daftar harga emas dan Perak batangan 24 September 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.352.500 atau Rp1.355.881 setelah PPh 0,25 persen.

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- 1 gram: Rp2.605.000 atau Rp2.611.513 setelah PPh 0,25 persen.

- 2 gram: Rp5.150.000 atau Rp5.162.875 setelah PPh 0,25 persen.

Harga emas hari ini 24 September 2026, 1 gram Rp2.605.000 atau Rp2.611.513 setelah PPh 0,25 persen. Simak daftar harga emas dan perak lengkap.
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