Depok Punya 9 Kolam Retensi untuk Antisipasi Banjir, Ini Lokasinya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus melakukan upaya untuk mengantisipasi genangan dan banjir, salah satunya melalui pembangunan kolam retensi di sejumlah kawasan yang berpotensi mengalami limpasan air.

Saat ini, terdapat sembilan kolam retensi yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok.

Pembangunan dilakukan secara bertahap sejak sekitar 2008 sebagai salah satu bagian dari upaya penanganan genangan dan banjir di wilayah tersebut.

Kepala DPUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro mengatakan kolam retensi berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air dari kawasan sekitar sebelum dialirkan ke saluran utama.

“Kolam retensi ini berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara dari wilayah sekitarnya sebelum kita alirkan ke saluran utama,” kata Yodi.

Menurut dia, kolam retensi pertama dibangun di Perumahan Wisma Harapan, Kelurahan Mekarsari, sekitar 2008 atau 2009.

Sembilan Lokasi Kolam Retensi

Selain di Perumahan Wisma Harapan, delapan kolam retensi lainnya tersebar di sejumlah kawasan di Kota Depok.